Espanha interceta nove embarcações com 106 migrantes ao largo da costa de Múrcia

Mais de uma centena de argelinos chegaram este domingo à costa da região espanhola de Múrcia em nove embarcações intercetadas perto da zona de Calblanque e Monte das Cinzas, de acordo com informações da delegação do governo da região.

A primeira embarcação, com 10 migrantes, foi detetada por agentes da Guarda Civil que seguiam a bordo do navio “Rio Suadamente”, junto ao Monte das Cinzas. A segunda, com 11 pessoas a bordo, seria intercetada pouco depois na mesma zona, surgindo logo de seguida uma terceira com mais cinco pessoas, segundo noticia a agência Efe.

Já o navio “Calíope” de Salvamento Marítimo de Espanha intercetou uma embarcação com nove migrantes a bordo, igualmente na zona do Monte das Cinzas, deparando-se mais tarde com uma segunda na mesma zona, com 10 migrantes, e imediatamente após uma outra com 17 pessoas a bordo.

Ao longo deste domingo, na mesma zona, foram ainda detetadas mais três embarcações com, respetivamente, 17, 16 e 11 pessoas a bordo.

As autoridades procederam ao resgate dos 106 migrantes, que se encontram todos bem de saúde, segundo indica a Efe, tendo sido transportados para o porto de Escombreras onde foram assistidos pela Cruz Vermelha.