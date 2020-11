Biden à frente na reta final das presidenciais, mas Trump ainda pode ganhar nos estados "swing"

A dois dias das eleições presidenciais nos EUA, Joe Biden continuava este domingo à frente nas intenções de voto a nível nacional, com sondagens a apontarem a vantagem do candidato democrata sobre o atual Presidente republicano, Donald Trump.

Ainda assim, Trump mantém viva a esperança de tornar a eleição de Biden mais difícil nos chamados estados "swing", que podem pender para qualquer lado da barricada política e que, em última instância, podem ser determinantes para decidir o vecendor da corrida à Casa Branca.

A margem nacional de Biden sobre o rival republicano tem-se mantido relativamente estável nos últimos meses, face à persistente crise de saúde pública que os EUA atravessam no contexto da pandemia de Covid-19.

Biden já ganhou? Trump ainda pode vencer

De acordo com o mais recente inquérito de opinião do Ipsos para a Reuters, conduzido entre 27 e 29 de outubro, Biden segue com 51% das intenções de voto contra 43% para o Presidente Trump. Contudo, a mesma sondagem indica que Trump continua muito próximo de Biden em estados-chave suficientes para garantir o mínimo de 270 votos no Colégio Eleitoral de que precisa para ser reeleito Presidente -- neste caso na Flórida, na Carolina do Norte e no Arizona.

Trump também segue relativamente perto de Biden na Pensilvânia, no Michigan e no Wisconsin -- três outros estados de importância redobrada que garantiram a vitória do republicano no Colégio Eleitoral em 2016, apesar de Hillary Clinton ter vencido o voto popular.

Mesmo sem o Michigan e o Wisconsin, Trump ainda pode ganhar as eleições se conquistar uma maioria de votos nos restantes estados nos quais venceu em 2016.

O défice de Trump nas sondagens parece vir, em parte, de uma erosão de apoio entre dois grandes grupos que contribuíram para a sua vitória há quatro anos (brancos sem estudos superiores e os norte-americanos mais velhos), a par do descontentamento generalizado face à sua gestão da pandemia, que se tornou um tema central desta corrida eleitoral.

Economia em segundo plano e a pandemia a ditar intenções de voto

Biden e Trump têm adotado posturas completamente diferentes face à Covid-19, que já matou mais de 227 mil pessoas nos EUA e custou milhões de postos de trabalho à economia.

Trump tem repetidamente diminuído a ameaça sanitária e prometido que vai acabar com ela em breve, enquanto Biden continua a prometer fazer do combate à pandemia a sua prioridade, para limitar os efeitos mais severos do vírus.