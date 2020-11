Ações de violência organizada preocupam autoridades dos EUA na véspera das eleições

Grupos organizados prometem manifestações no dia das eleições presidenciais nos Estados Unidos da América (EUA) e dirigentes políticos e autoridades manifestam preocupação com possíveis ações de violência organizada.

O mentor de uma manifestação na Carolina do Norte apelando ao voto nas eleições presidenciais nos EUA, que terminou com várias detenções de manifestantes, prometeu este domingo nova iniciativa para o dia da votação, na próxima terça-feira, 3 de novembro, e congressistas de ambos os partidos estão receosos com o que pode suceder na noite eleitoral.

As autoridades policiais de vários estados estão já a preparar operações de segurança para a noite eleitoral, perante ameaças de iniciativas violentas por parte de grupos associados a ambas as candidaturas presidenciais.

No sábado à noite, uma manifestação de apelo ao voto na Carolina do Norte, um dos estados considerados fulcrais para determinar o próximo Presidente dos EUA, acabou com a polícia a lançar gás lacrimogéneo e a deter vários dos participantes, por estarem a bloquear ruas sem autorização.