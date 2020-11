Vasco Seabra. “Vamos dar tudo para sairmos com os três pontos”

O treinador do Boavista considera que a partida contra o Benfica é a oportunidade para os axadrezados darem um safanão na crise de resultados.

Vasco Seabra refere que vão “defrontar um adversário com capacidade e com qualidade que está num momento em que tem todos os jogos como vitórias. Nós estamos num momento em que criamos condições para vencer, mas ainda não o fizemos. Vamos ter um jogo em que vamos dar tudo para sairmos com os três pontos”.

O técnico axadrezado reforça: “Cada jogo é uma oportunidade para conseguirmos finalizar o jogo com a vitória”.

Seabra acrescenta que “temos um grupo de trabalho com uma vontade muito grande de conseguir essas vitórias. Sabemos que é um jogo difícil contra um adversário bem preparado, com bons valores individuais e uma ideia coletiva muito forte também”.

O jovem treinador lembra que “aquilo que nos aconteceu no último jogo [Famalicão, em que estiveram a vencer 2-0 e deixaram-se empatar] também já tinha acontecido na Madeira, mesmo no jogo em Moreira de Cónegos, tivemos capacidade para vencer o jogo com as oportunidades que criámos”.

“A verdade é que sabemos que sofremos um soco no estômago, mas a grandes equipas transformam-se precisamente nesses momentos, nos momentos de adversidade, nos momentos em que as coisas não correm com as nossas expetativas”, referiu.

Os três habituais médios estão fora da partida: Javi Garcia está castigado, Nuno Santos é jogador do Benfica e Angel Gomez tem estado lesionado.

“É uma excelente oportunidade para os jogadores que não têm jogado tanto tempo, que têm qualidade e que nos demonstram todos os dias que querem muito jogar. Quando construímos um plantel, não construímos com onze jogadores”.

O Boavista - Benfica está marcado para esta segunda-feira, às 21h00. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.