Pako Ayestaran. “Vê-se que o Sporting tem um bom treinador”

O treinador do Tondela deixa elogios a Rúben Amorim, que foi seu jogador quando o espanhol era preparador físico do Benfica.

“Vendo a equipa dele [Rúben Amorim] a jogar, vê-se que faz o que ele quer. Tem um controlo muito grande do jogo, muita verticalidade, sabe jogar no seu espaço, no espaço do adversário e vê-se que tem um bom treinador”, disse Pako Ayestaran.

Na flash interview da Sporttv, depois do Sporting 4-0 Tondela, o técnico espanhol reconheceu a superioridade do adversário.

“Há sempre muito mérito de uns e demérito de outros. Não conseguimos impor o nosso jogo, não conseguimos ter bola e controlar no meio-campo, algo que o Sporting aproveitou bem. Parabéns a eles por isso”, referiu.

Ayestaran acrescentou que “deste jogo há pouco a retirar. A diferença de valores foi muito grande”.

Os leões venceram por 4-0 com golos de Pedro Gonçalves (2), Porro e Sporar.