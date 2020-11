A Roma, de Paulo Fonseca, venceu a Fiorentina, por 2-0, e aproximou-se dos lugares europeus.

Os golos dos romanos foram apontados por Spinazzola e Pedro Rodríguez.

A equipa do técnico português aproveitou as derrotas de Inter e Nápoles na jornada 6 da Série A. As três equipas têm agora 11 pontos, no quinto lugar.

Este domingo marcou também o regresso de Cristiano Ronaldo e logo com dois golos na vitória da Juventus (4-1) sobre o Spezia.