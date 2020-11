Rangers ganha antes da visita à Luz

O Rangers, que visita na quinta-feira o Benfica, em jogo da terceira jornada do grupo D da Liga Europa, venceu este domingo fora de casa o Kilmarnock, por 1-0, e reforçou a liderança na Liga escocesa de futebol.

A equipa treinada pelo antigo internacional inglês Steven Gerrard, que fez quase toda a carreira no Liverpool, com uma passagem final pelo campeonato norte-americano (MLS), aumentou hoje o registo impressionante para 15 vitórias e dois empates.

Em casa do Kilmarnock (sexto classificado), a equipa garantiu a 11.ª vitória em 13 jogos no campeonato, no qual tem ainda dois empates, graças a um golo do defesa inglês James Tavernier, aos 19 minutos, de grande penalidade.

O Rangers lidera a competição, com 35 pontos, mais nove do que o rival Celtic, que tem menos dois jogos disputados.

Na quinta-feira, a formação de Steven Gerrard visita o Benfica no Estádio da Luz, em jogo com início marcado para as 17h55 e que opõe os líderes do grupo D, ambos com seis pontos, e quando Standard Liège e Lech Poznan ainda não pontuaram.