O Arsenal venceu o Manchester United, fora, por 1-0, em partida da jornada 7 do campeonato inglês.

O golo dos “gunners” foi apontado por Aubameyang, aos 69 minutos, de penálti, após falta de Pogba sobre Bellerín.

Nos “red devils”, Bruno Fernandes foi titular, mas saiu aos 75 minutos. Já Cedric Soares não jogou pelo Arsenal.

Com mais esta derrota, o United soma 7 pontos na Premier League, contra 12 do Arsenal. O líder é o Liverpool com 16.