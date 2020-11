Jesus espera “um Boavista muito complicado”

O treinador do Benfica deixa elogios ao Boavista e considera que os axadrezados são melhores do que a classificação demonstra.

“O Boavista é um clube carismático, de tradição no futebol português. Acho que a equipa tem mais valor do que a classificação que tem, mas são momentos que as equipas vivem. Este ano o Boavista tem uma equipa com alguns jogadores muito conhecidos. Portanto, vamos encontrar um Boavista muito complicado. Será um jogo difícil como é normalmente no Bessa. Este não fugirá à regra”, refere Jorge Jesus (JJ).

O técnico dos encarnados não quis dizer quem vai ser o substituto do lesionado André Almeida na direita da defesa. Gilberto e Diogo Gonçalves já fizeram o lugar.

“Não direi que são parecidos em termos de características, mas são os dois mais fortes na componente ofensiva. São as duas opções que temos para a posição de lateral-direito. O Gilberto esteve bem nos jogos que fez e o Diogo também jogou bem contra o Standard Liège, sendo que foi o primeiro jogo que fez comigo naquela posição. Estamos tranquilos em relação a ambos, dão-nos garantias”, garantiu.

Se o Benfica vencer no Bessa fica com oito pontos de vantagem sobre o FC Porto. JJ desvaloriza o mau arranque dos dragões e garante não estar surpreendido com o bom início dos leões.

“Não me surpreende o Sporting ter feito o campeonato que fez até agora, está dentro do normal, como o Benfica está dentro do normal. A única anormalidade até aqui é o FC Porto, mas a qualquer momento pode recuperar. E o que está acontecer ao FC Porto pode acontecer com o Benfica ou com o Sporting durante a época”, acrescentou.

O Boavista - Benfica está marcado para esta segunda-feira, às 21h00. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Convocados:

Guarda-redes: Vlachodimos e Helton Leite

Defesas: Otamendi, Nuno Tavares, Gilberto, Vertonghen e Jardel

Médios: Pizzi, Cervi, Chiquinho, Julian Weigl, Taarabt, Diogo Gonçalves, Gabriel, Samaris, Rafa e Everton

Avançados: Gonçalo Ramos, Darwin, Seferovic e Waldschmidt

Lesionados: Pedrinho, André Almeida, Todibo e Grimaldo