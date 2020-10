Morreu Sean Connery

A primeira aparição de Connery num filme foi em 1954 : “Lilacs in the Spring”. Um papel menor, como outros que foi conseguindo na televisão.

Em 1953, quando entrou no concurso Mister Universo, tomou conhecimento de audições para o musical “South Pacific”. Candidatou-se e, no ano seguinte, estava a interpretar o papel do Tenente Buzz Adams, que ficou famoso na Broadway por Larry Hagman.

Sobrevivia como podia . Conduziu camiões, trabalhou como salva-vidas e posou como modelo no Edinburgh College of Art. Passava seu tempo livre fazendo musculação e, em Edimburgo, ganhou mesmo a reputação de "homem duro" quando impediu que seis membros de um gangue lhe roubassem o casaco.

Bond. James Bond.

007 entra na vida de Sean Connery pelas mãos de Dana, a mulher do realizador Cubby Broccoli, que convenceu o marido a contratar o ator.

Cubby Broccoli e Harry Saltzman tinham adquirido os direitos para filmar os romances de Ian Fleming e estavam em busca de um ator para interpretar o agente 007.

Richard Burton, Cary Grant e Rex Harrison eram alguns dos nomes que constavam na lista. Mas Dana convenceu o marido de que Sean Connery possuía o magnetismo e a química indicada para o papel.

A ideia não foi, de início, bem aceite por Ian Fleming, mas tudo mudou quando viu o desempenho de Connery no grande ecrã.

Sean Connery encarnou a personagem e o público apaixonou-se pelo agente secreto. As cenas de ação, sedução e exotismo revelaram-se uma fórmula vencedora.

O primeiro filme, Dr. No, foi um sucesso de bilheterias. Tanto que o Presidente John F. Kennedy pediu uma exibição privada na Casa Branca.

Seguiram-se “Da Rússia com Amor” (From Russia with Love, 1963), “Goldfinger” (1964), “Operação Relâmpago” (Thunderball, 1965) e “Só se vive duas vezes” (You Only Live Twice, 1967).

Por esta altura (1967), Sean Connery já estava cansado. Os anos como James Bond foram muito exigentes em termos físicos. Num dado momento, foi atirado para uma piscina cheia de tubarões, onde existia apenas uma tela de vidro flexível para proteção. Mas um conseguiu passar a barreira e Connery fez o mais rápido dos recuos.

Além disso, o ator não queria ser rotulado pelo personagem que desempenhava. Em 1971, aceitou novo convite para protagonizar “Diamantes são eternos” (Diamonds Are Forever) e usou o que ganhou para criar o Fundo Escocês Internacional para a Educação (Scottish International Education Trust), através do qual apoiou as carreiras de artistas escoceses emergentes.

A saga do 007 prosseguiu com Roger Moore.