Rúben Amorim. Jogadores do Sporting “só podem ver verde”

O treinador do Sporting só pensa na partida contra o Tondela e alerta para que os leões só olhem para si próprios não ligando aos resultados dos adversários diretos.

“Penso que o foco da equipa devem ser os nossos jogos. O grupo de trabalho, tantos os miúdos como os mais experientes, só pode ver verde e não olhar para o vermelho ou azul. Estamos tão no início que não vale a pena pensar nisso. O nosso foco é no jogo com o Tondela. Só precisamos de pensar no Tondela. Se vencermos, não precisamos de pensar em mais nada”, disse.

Rúben Amorim acrescenta, no entanto, que “se cada jornada, for possível manter a nossa posição ou melhorar, melhor. Queremos ganhar todos os jogos e melhorar a nossa performance”.

O técnico dos leões desvaloriza a série de bons resultados da equipa de Alvalade no início de época.

“Em relação às quatro vitórias, basta relembrar a época passada. Foi mais ou menos a mesma coisa. Vimos que, passado a derrota no Dragão, mudou tudo e complicou-se tudo. Não é nada que não estivesse à espera, porque trabalhamos para isso, agora não é nada de especial. Estamos no Sporting. É natural este tipo de resultado, mas estamos na sexta jornada, muito no início”, referiu.

Amorim confirma que “Bruno Tabata e o Antunes são os únicos que não estão aptos” para defrontar o Tondela.