Papa telefona a Macron e reza por uma Europa unida

O Presidente francês, Emmanuel Macron, recebeu ontem um telefonema do Papa Francisco, durante o qual ambos conversaram "sobre as provações que a humanidade atravessa" bem como a necessidade de "apoiar África, ajudar os países mais pobres, reduzir o sofrimento com uma trégua universal dos conflitos e mostrar uma Europa unida e solidária".

A informação foi avançada este sábado pelo gabinete da presidência francesa.

De acordo com o Programa Alimentar Mundial, os efeitos da pandemia de Covid-19 podem duplicar o número de pessoas com fome no mundo em 2020, com uma estimativa de cerca de 265 milhões de pessoas em risco de fome.

Esta conversa telefónica do Papa com o Presidente francês surge na sequência da reunião do G20 sobre a suspensão da dívida externa dos países pobres. França e China são favoráveis à suspensão que, a concretizar-se, permitirá a 76 nações economizarem cerca de 20 mil milhões de dólares para enfrentar este ano os efeitos da pandemia.

Na missa que celebrou esta manhã em Santa Marta, o Santo Padre rezou especialmente pela unidade da Europa, afirmando que "neste tempo em que é necessária tanta unidade entre nós e entre as nações, rezamos hoje pela Europa, para que consiga alcançar esta unidade fraterna que os pais fundadores da União Europeia sonharam".