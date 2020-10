Diocese de Viseu retoma projeto "Chamada". "Não podemos estar agarrados ao passado"

O lance de escadas leva-nos aos claustros superiores de onde se avistam os quatro pisos, com 90 quartos. Um deles pertenceu ao então seminarista João Leão entre 2000 a 2006. Conhece aquele espaço como as palmas da mão.

“Temos aqui a biblioteca, pouco usada”, mostra. Há muito tempo que não acendia as luzes da extensa biblioteca do Seminário Maior de Viseu, o padre João Leão, 38 anos, responsável da Pastoral das Vocações, vigário da pastoral da diocese, exerce ministério na Igreja do Carmo, além de ser capelão da prisão. Natural de São Joaninho, aldeia de Santa Comba Dão, foi ordenado sacerdote em 2009.

“Esta zona é pouca usada, mais o arquivo morto, temos aqui os livros nas estantes, era este o espaço de investigação dos alunos de teologia quando queriam fazer os seus trabalhos. Era um dos espaços mais utilizados e hoje está praticamente sem uso”, sublinha, acrescentando que são as memórias de um tempo que não volta.

Olhando para o Seminário Maior de Viseu, o padre Leão diz ver “uma casa que está vazia”, relembrando que “houve tempos em que eram 60, 70 alunos", isto há cerca de dez anos.

"Estamos sem alunos porque foram estudar para o Seminário Interdiocesano de Braga. Atualmente temos apenas quatro alunos e os 60, 70 que estavam aqui antigamente eram os alunos das quatro dioceses que estavam filiadas no Instituto Superior de Teologia, porque estavam cá as dioceses de Lamego, Guarda e Bragança e o conjunto destes seminários dava esse número. Comparado com os dias de hoje, é uma discrepância muito grande, mas são os tempos. Não podemos estar agarrados aos tempos passados, a viver a nostalgia, temos é de olhar para o presente com perspetivas de futuro”, insiste o padre Leão.

“Temos ainda em vista 2 pré-seminaristas com vontade de ingressar. Vamos encontrando alguns jovens que vão colocando a hipótese da vocação sacerdotal, mas sem ilusões de que isto vai voltar a encher, ou que teremos novamente Seminário em Viseu, isso não vai acontecer mais, de Seminário só tem o nome. Acolhemos os seminaristas uma vez por mês. O seminário irá ser uma casa vocacionada mais para a pastoral e a sua dinâmica”, adverte.