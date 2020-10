Supremo considera “ilegítima por unanimidade” providência cautelar do Chega

A providência cautelar apresentada pelo Chega, relativa às restrições na circulação entre concelhos do dia 30 de outubro a 3 de novembro, foi considerada “ilegítima por unanimidade” pelo Supremo Tribunal Administrativo (STA), adiantou fonte do Governo à Renascença.

Já uma segunda providência cautelar, apresentada por uma advogada cuja identidade, de momento, não é conhecida, foi também recusada pelo STA, numa votação de dois juízes contra um, revelou a mesma fonte. Os magistrados consideraram não existir nenhuma violação dos direitos, liberdades e garantidas, não havendo, então, “fundamento legal” para a ação.

Uma das justificações do Chega para a providência cautelar, recorde-se, era a violação do principio de igualdade, constitucionalmente protegido. O partido de André Ventura acusava o executivo de António Costa de tratar todo o território de forma igual, embora a gravidade da situação seja diferente conforme as zonas.

Na contestação da ação legal do Chega, o Governo disse que foi intencional a não distinção.

“Por certo que, no momento atual, não é igual esse grau de incidência em todo o território nacional. Sucede que, perante uma medida que possui o objetivo já identificado ― de limitar as possibilidades efetivas de agrupamentos familiares num contexto em que eles são tradicionalmente frequentes e numerosos ―, seria antes uma hipotética distinção por regiões que brigaria, e de modo manifesto, com o princípio da igualdade”, alegou.

A Renascença está a tentar apurar a identidade e potencial filiação partidária da autora da segunda providência cautelar, cuja existência não foi noticiada durante a semana.