Chega contesta decisão do Supremo: acórdão está “ferido de nulidade”

O Supremo Tribunal Administrativo (STA) considerou “ilegítima por unanimidade” a providência cautelar submetida pelo Chega relativa às restrições na circulação entre concelhos do dia 30 de outubro a 3 de novembro. Em reação, num comunicado enviado aos jornalistas, o Chega acusa o STA de se “abster” de pronunciar sobre a constitucionalidade da medida imposta pelo Governo.

Para o partido liderado por André Ventura, o acórdão está “ferido de nulidade”, pois “não esclarece, nem fundamenta, como seria esperado, o porquê da não aplicação” da Lei do Direito de Participação Procedimental e de Ação Popular.

O Chega cita mesmo o acórdão do Supremo Tribunal Administrativo para defender a sua posição. “É certo que o facto de os direitos, liberdades e garantias serem posições jurídicas subjetivas não significa necessariamente que as pretensões relacionadas com a sua tutela apenas possam ser formuladas pelos respetivos titulares”, lê-se na posição do STA.

“Não podemos deixar de lamentar que não exista no ordenamento jurídico Português um instrumento jurídico adequado a fazer cessar uma flagrante violação de um direito, liberdade ou garantia protegido pela Constituição, tanto mais quanto é utilizado um instrumento jurídico (Resolução) que não é fonte de Direito (lei ou decreto lei)”, refere ainda o partido em comunicado.

Segundo o Chega, compreende-se “da única declaração de voto que, no limite, o legislador e/ou o Tribunal deve estar alerta para a eventual legitimação ao uso do Direito de Resistência contra decisões do Governo”.