Politécnico de Tomar. Administrador criticado por chamar “colegas” a professores

O administrador do Instituto Politécnico de Tomar (IPT), José Júlio Filipe, tratou os professores por “colegas” e, segundo o site Tomar na Rede, os docentes não gostaram do uso do termo.

A palavra surgiu num email enviado pelo administrador da instituição a dar conta das restrições de movimentos para este fim de semana. No cabeçalho da mensagem, José Júlio Filipe refere-se aos professores como “caros colegas”.

José Faria Paixão, José Ribeiro Mendes e Ana Rosa Cruz foram alguns dos professores que protestaram contra aquele tratamento por parte do representante do pessoal não docente.

Na troca de emails pode ler-se o descontentamento de um professor em relação ao termo usado, que explica que na comunidade académica existem professores, funcionários (não docentes) e alunos ou estudantes.

O professor acrescenta ainda que esta não é a primeira vez que o administrador do Politécnico recorre a esta forma de tratamento.

"Decorre dos próprios estatutos do Instituto Politécnico de Tomar existirem representantes de Professores, de estudantes e de não docentes. Aliás julgo que o próprio José Júlio Filipe desempenha também funções na qualidade de representante do pessoal não docente. Em futuras comunicações que me considere(s) como destinatário agradeço se me dirija(s) ou como Professor Coordenador ou como Funcionário Público ou outra forma que julgue(s) adequada à exceção de colega. Evita, por favor, tratar-me por colega”, lê-se na resposta do professor ao email inicial enviado por José Júlio Filipe.

O administrador argumenta que todos os trabalhadores exercem funções públicas, pelo que são todos colegas. A classe docente do IPT enviou um texto de protesto à presidência da instituição, subscrito por dezenas de professores.