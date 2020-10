Dominado incêndio no terminal de contentores de Sines

Um incêndio deflagrou este sábado no Terminal XXI, no Porto de Sines, distrito de Setúbal. O alerta para o incêndio foi dado às 15h42.

Pelas 18h, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal garantiu à Renascença que o fogo já foi dominado.

As chamas atingiram vários contentores com nitrato de cálcio, um aditivo agrícola. Segundo garantiu o CDOS à Renascença, não houve derramamento de nitrato de cálcio para o exterior.

À hora em que o fogo foi dado como dominado, e de acordo com o site da Proteção Civil, o combate às chamas mobilizava 39 bombeiros de várias corporações, apoiados por 17 veículos.

As operações envolvem, segundo a agência Lusa, elementos e meios das corporações de bombeiros de Sines, Vila Nova de Santo André, Cercal do Alentejo, Grândola, Alvalade, Santiago do Cacém e Aljustrel e da Administração do Porto de Sines (APS).

[atualizado às 18h20]