Sobe para 26 número de mortos do sismo na costa do Egeu

O número de vítimas mortais do sismo de magnitude 6,8 que abalou a costa do Egeu na sexta-feira subiu para 26, 24 na Turquia e duas na ilha grega de Samos, revela o serviço turco de emergência neste sábado.

Os trabalhos para salvar pessoas presas nos escombros na cidade turca de Izmir continuam em curso.

Segundo dados do serviço de emergência turco (AFAD), 24 corpos foram recuperados até agora, todos em Izmir, exceto o de uma mulher que morreu na sexta-feira por afogamento no tsunami provocado pelo terramoto numa cidade costeira da província.

Além destas vítimas mortais, 804 pessoas feridas foram tratadas: 743 em Izmir, 54 na vizinha província de Aydin, no Sul, e as restantes nas províncias de Manisa e Balikesir, no Norte e Leste da Turquia.

As operações de salvamento que se iniciaram na sexta-feira em oito dos 17 edifícios que se desmoronaram foram concluídas, mas os peritos da AFAD ainda estão a trabalhar nos outros nove, refere o site daquela entidade.

Entre as 11h51 (mesma hora em Lisboa) e o meio-dia de sexta-feira, quando ocorreu o terramoto, foram registadas mais de 400 réplicas, das quais 33 ultrapassaram a magnitude 4, de acordo com a AFAD.

A réplica mais forte, de magnitude 5,0, foi registada neste sábado às 5h31.