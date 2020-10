Padre ortodoxo ferido a tiro em Lyon, um suspeito detido

Um padre ortodoxo grego foi baleado este sábado na cidade francesa de Lyon, adianta fonte da polícia citada pela Reuters.

O padre foi baleado duas vezes por volta das 16h locais (15h em Lisboa) frente à sua igreja, indica a mesma fonte, dizendo que a vítima se encontra em estado grave.

Pelas 19h, fonte policial adiantou à Reuters que um suspeito foi detido, sem confirmar se se trata do atacante ou outra pessoa de interesse na investigação ao caso.

O suspeito do tiroteio fugiu do local do crime, não sendo ainda claras quais as motivações do ataque.

Segundo uma outra fonte da polícia, o padre de nacionalidade grega conseguiu dizer aos serviços de emergência que o transportaram para o hospital que não reconheceu a pessoa que o atacou.

No Twitter, a polícia de Lyon começou por anunciar uma "operação em curso na rua St. Lazare", com "perímetro de segurança ativo", pedindo à população que "evite a zona".