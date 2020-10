Padre ortodoxo ferido a tiro em Lyon, suspeito em fuga

No Twitter, a polícia de Lyon fala numa "operação em curso na rua St. Lazare", com "perímetro de segurança ativo", pedindo à população que "evite a zona".

O suspeito do ataque está em fuga e a vítima encontra-se em estado grave, adianta a mesma fonte.

Também no Twitter, o padre Vincent Feroldi expressa "solidariedade" para com o seu "irmão padre da igreja ortodoxa grega da rua Père Antoine Chevrier", uma perpendicular da rua cortada ao trânsito pelas forças de segurança.

Duas semanas antes, um professor de História de um subúrbio de Paris foi decapitado por um extremista checheno de 18 anos, depois de ter mostrado caricaturas do profeta Maomé à sua turma numa aula sobre liberdade de expressão.

O ataque tem lugar dois dias depois de um homem ter decapitado uma mulher e matado duas outras pessoas numa igreja em Nice , no sul de França, enquanto gritava "Allahu Akbar" ("Deus é grande").

Nos últimos dias, o Governo francês tinha avisado que o país poderia lidar com mais ataques de radicais islâmicos. Ontem, o Presidente Macron destacou milhares de soldados para proteger locais vulneráveis de França como escolas e locais de culto, na véspera do feriado cristão de Todos os Santos.

O ataque de há dois dias em Nice ocorreu no dia em que os muçulmanos em todo o mundo celebram o aniversário do profeta Maomé. Em vários países islâmicos tem havido protestos contra a publicação de caricaturas de Maomé em França.

As motivações do ataque deste sábado em Lyon ainda não são conhecidas. O primeiro-ministro francês, Jean Castex, que estava em visita oficial a Rouen à hora do incidente, já regressou a Paris para "avaliar a situação".

Horas antes do tiroteio, a "Al-Jazeera" publicou uma entrevista com Macron na qual o chefe de Estado diz compreender que os cartoons de Maomé possam chocar algumas pessoas, mas que nada justifica atos de violência como aqueles que têm tido lugar em França.

Na mesma entrevista, o Presidente francês esclareceu que nunca apoiou a publicação de caricaturas que possam ser vistas como um insulto por alguns muçulmanos, mas sim que defendeu e continuará a defender o direito à liberdade de expressão.

"Eu compreendo e respeito o facto de haver pessoas que podem ficar chocadas ao ver estas caricaturas, mas nunca aceitarei qualquer justificação para atos de violência motivados por essas caricaturas."



