Inglaterra entra em novo confinamento até 2 de dezembro

O primeiro-ministro britânico anunciou este sábado um novo confinamento para Inglaterra, no dia em que o país ultrapassou um milhão de casos positivos de Covid-19.

A partir das 00h da próxima quinta-feira, passa a haver recolher obrigatório, sendo que o confinamento irá pelo menos até 2 de dezembro. Esta proposta terá ainda de ser aprovada no Parlamento.

Também durante este período, todas as lojas de serviços considerados não essenciais vão fechar, enquanto restaurantes e bares só vão funcionar com serviço take away.

Segundo Boris Johnson, “ninguém queria estar a impor estas medidas” mas, o aumento de casos obriga a endurecer as medidas locais que estavam tomadas.

Assim, as pessoas devem optar pelo teletrabalho sempre que possível e manter-se em casa sempre que possível, mas podem sair para ir à escola, ao médico ou comprar os bens essenciais. Os locais de culto permanecem abertos, mas sem cerimónias. Os funerais ficam limitados a familiares próximos.

A prática de exercício físico ao ar livre continuará a ser permitida, mas em grupos pequenos só com pessoas do mesmo agregado familiar e, no máximo, um “estranho”.

Circular para ir tratar de pessoas mais vulneráveis ou para casais separados que tenham que partilhar a custódia dos filhos também será permitido.

“Os modelos [dos cientistas] agora sugerem que se não agirmos, podemos assistir ao número de mortos no país a atingir os milhares por dia”, acrescentou Johnson.

O Governo britânico anunciou que foi ultrapassado o milhão de casos de covid-19, chegando-se a 1.1011.660 de pessoas contaminadas com o novo coronavírus desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas foram registados 21.915 novos casos.

O número total de óbitos com covid-19 é agora de 46.555 (326 nas últimas 24 horas), fazendo do Reino Unido o país mais enlutado da Europa, por causa da pandemia.