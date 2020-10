Como a Europa reage à 2ª vaga da Covid-19. Toca a recolher, e mais e mais restrições

Sete meses depois do primeiro, Espanha aprovou esta semana um novo estado de emergência até maio de 2021.

A decisão estabelece um recolher noturno obrigatório, entre as 23h00 e as 6h00, em toda a Espanha. Para além disto, as reuniões sociais passam a ser restritas e as deslocações entre comunidades autónomas passam a ser proibidas, salvo em casos justificados.

A aplicação das medidas do novo estado de emergência recai sobre os presidentes autónomos das regiões, que terão margem para adiantar ou atrasar uma hora no horário imposto para o recolher obrigatório noturno.

França fecha-se

Viajando até a centro da Europa, a França a partir de sexta-feira fechou a restauração, incluindo bares, e passa a ser proibido circular entre regiões.

Só trabalhadores essenciais ou aqueles que não podem trabalhar a partir de casa é que poderão sair à rua, sendo ainda possível sair para ir às lojas, mas apenas para comprar bens essenciais, ao médico ou para passeios e exercício de uma hora no máximo.

As escolas, contudo, continuarão em funcionamento sendo que às universidades aplica-se a generalização do ensino online.

“O vírus está a propagar-se a um ritmo que nem as mais pessimistas previsões anteviram. Tal como os nossos vizinhos, fomos submergidos pela repentina aceleração do vírus”, afirmou o Presidente da República, Emmanuel Macron no discurso em que apresentou aos franceses as novas restrições.

As medidas entram em vigor no final desta semana e duram pelo menos até ao dia 1 de dezembro, mas Macron já avisou que apenas serão aliviadas quando o nível de novas infeções regressar a cerca de 5.000 por dia. Atualmente, a média diária naquele país é superior a 31 mil.



DADOS DOS PAÍSES EUROPEUS