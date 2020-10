Piazon deu vitória ao Rio Ave

Um bis de Lucas Piazón permitiu ao Rio Ave vencer 2-0 na receção ao Moreirense, em jogo da sexta jornada da I Liga de futebol, disputado em Vila do Conde.

O avançado brasileiro colocou a sua equipa a vencer aos 18 minutos, tendo sentenciado o encontro aos 83, na conversão de uma grande penalidade.

Com esta vitória, o Rio Ave sobe provisoriamente ao quinto posto, com nove pontos, enquanto os cónegos baixam ao sétimo, com oito pontos conquistados.

Veja o resumo da partida.