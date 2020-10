Nota 1 para Nuno Almeida

O vídeo-árbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 1 à arbitragem de Nuno Almeida no Paços de Ferreira – FC Porto.

Paulo Pereira destaca dois erros grosseiros que poderiam ter tido consequências no resultado: a anulação do segundo golo do Paços de Ferreira e o penálti assinalado a favor do FC Porto. Dois erros graves.

Na segunda parte a arbitragem melhorou e Nuno Almeida decidiu bem a grande penalidade de Marega e também fez bem ao não assinalar penálti sobre João Pedro, do Paços de Ferreira.

Dentro das quatro linhas, o P. Ferreira venceu o FC Porto por 3-2.