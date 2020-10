Félix marca (mais) dois na vitória do Atlético Madrid

O Atlético Madrid venceu o Osasuna por 3-1, com destaque para o português João Félix, que fez dois golos.

O jovem internacional luso marcou aos 43 e 69 minutos e ainda desperdiçou uma grande penalidade aos 48, ao acertar no poste.

Já na Champions, Félix tinha feito dois golos.

O Osasuna ainda reduziu ao minuto 81, mas o uruguaio Torreira fechou as contas em cima do final da partida.

Com este triunfo, o Atlético de Madrid subiu ao terceiro lugar, com 14 pontos, a dois do Real Madrid, mas menos um jogo.