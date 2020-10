Gaioso Ribeiro deixa Benfica SAD

A Benfica SAD confirma à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a renúncia de Nuno Gaioso Ribeiro ao cargo de administrador.

Gaioso Ribeiro deixa o lugar depois de ter ficado fora da nova direção de Luís Filipe Vieira para o período 2020/24.

“O administrador Nuno Gaioso Ribeiro apresentou a renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Benfica SAD, considerando o referido administrador que perdeu a legitimidade para exercer tais funções, uma vez que não integra os novos órgãos diretivos do Sport Lisboa e Benfica, acionista principal desta sociedade”, lê-se no comunicado.

O Benfica acrescenta que a saída produz efeitos “no final de novembro, salvo se, entretanto, for designado ou eleito o substituto”.