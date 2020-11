Benfica. Noronha Lopes admite nova candidatura

João Noronha Lopes, candidato derrotado por Luís Filipe Vieira no último ato eleitoral dos encarnados, admite voltar a candidatar-se à presidência do Benfica.

Durante uma reunião digital com voluntários que participaram na sua campanha o gestor deixou essa porta aberta. “Vou andar por aí”.

“Eu tinha prometido a minha família que não me ia recandidatar, mas vamos ver daqui para a frente porque o Benfica está acima de tudo”, disse.

Noronha Lopes reforçou: “Não desisto da minha cidadania de benfiquismo e de devolver ao Benfica o que o clube me deu".

Neste encontro, o gestor deixou também um apelo aos seus apoiantes: "Não tenham medo de falar, não tenham medo de intervir, não tenham medo de exercer a vossa cidadania benfiquista”.

Nas eleições da passada quarta-feira, Luís Filipe Vieira venceu com 62,5% dos votos contra 34.7% de João Noronha Lopes e é presidente até 2024 para aquele que diz ser o seu último mandato. Foram as eleições mais concorridas de sempre com 38 mil sócios votantes.