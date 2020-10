O São Bento desta semana começa nos Açores, onde se viveu no domingo um vendaval político, que é comentado pela diretora adjunta do "Público", Ana Sá Lopes, e pela editora de Política da Renascença, Eunice Lourenço. Daí, o Pedro Filipe Silva traz a conversa até ao continente e à rutura entre o Governo e o Bloco. Mas a edição desta sexta-feira termina com o político que raramente falta neste programa: Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, jurista, comentador ……