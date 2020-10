Superioridade indiscutível

O Benfica venceu com relativa facilidade a equipa belga do Standard de Liège, enquanto o Sporting de Braga foi à Ucrânia derrotar o Zorya Lugansk por uma diferença menos ampla, mas ainda assim suficiente para contribuir para que os minhotos partilhem o primeiro lugar do seu grupo em parceria com os ingleses de Leicester.

Portanto, até agora, um autêntico passeio para a representação portuguesa numa competição que é de segundo plano, e que nesta fase de grupos não parece oferecer grandes dificuldades.

Daí a grande probabilidade de águias e guerreiros chegarem, sem problemas de maior, aos dezasseis-avos de final.

Como nota de grande destaque a presença de público ontem à noite no estádio da Luz, depois de tantos meses com bancadas vazias.

Foi ainda uma pequena percentagem em relação à capacidade do recinto, mas um número suficiente para que os adeptos tenham feito sentir a sua presença, sem que daí não tenha resultado qualquer tipo de comportamento menos recomendável.

Com pouco tempo para respirar, a UEFA volta a reclamar a presença das equipas na próxima semana, enquanto as nossas competições internas voltam à atividade já a partir da noite desta sexta-feira.

E hoje, o Futebol Clube do Porto tem uma deslocação a Paços de Ferreira para a qual parte como favorito. A equipa da capital do móvel soma apenas cinco pontos, resultantes de uma vitória e dois empates que colocam a equipa no terceiro terço da tabela.

Uma saída para confirmar ou não a recuperação dos portistas, depois de resultados menos positivos que estão na origem do seu atraso de cinco pontos em relação ao líder do campeonato, o Sport Lisboa e Benfica, quando estão cumpridas cinco jornadas.