Restrições à circulação não devem impedir fiéis de ir ao cemitério

Quando se reuniram em Fátima, em meados de outubro, os bispos portugueses apelaram a que os cemitérios se mantenham abertos a 1 e 2 de novembro, para que as pessoas possam prestar homenagem aos familiares mortos, muitos deles nos últimos meses, vítimas da Covid-19. Mas o agravamento da doença levou o Governo a proibir as deslocações entre concelhos, a partir desta sexta-feira e até à próxima terça, dia 3. O porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) compreende a decisão, mas espera que nas várias localidades se permita que a tradição se cumpra.

“Compreendo que tenha de haver todo o cuidado, e que haja essa restrição de não circular entre concelhos. Mas, isso não deve impedir que os cemitérios fiquem abertos, pelo menos para as pessoas do concelho, para que possam fazer homenagem e rezar pelos entes queridos, fazer o sufrágio por aqueles que já partiram, como sinal de fé”, diz o padre Manuel Barbosa à Renascença, lembrando que essa homenagem pode continuar a ser feita noutros dias de novembro. “Não limita que noutros dias, noutros momento, como também se tem sugerido, dentro do possível as pessoas se desloquem e, com todos os cuidados de saúde, tenham esse momento”.

Para o porta-voz da CEP é preciso não esquecer que, neste ano tão atípico, muitas famílias foram impedidas de fazer o luto como gostariam, por isso estes podem ser momentos ainda mais importantes. “É uma dor imensa, como sabemos , quem não pôde estar junto daqueles que partiram, por razões que sabemos muito bem. Isso também mata interiormente, porque se fica com um sofrimento enorme, que nesta altura se pode atenuar pela oração, pela fé, pela atitude serena, que certamente pacifica a vida das pessoas”, refere.

O padre Manuel Barbosa reafirma, no entanto, a importância de se cumprirem as regras de segurança. “Mantemos sempre esse espírito de atenção e cuidado que devemos ter com todas as normas, o cuidado pessoal, porque quando cuidamos de nós cuidamos também dos outros. É um apelo a todos os cidadãos que a Igreja tem fomentado sempre, nas próprias celebrações, para que não seja posta em causa a saúde pública”, sublinha.