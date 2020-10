Bispo do Porto. Atentado em Nice resulta dos "preconceitos" de europeus

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, considera que o atentado na catedral de Nice, em França, é o resultado dos "preconceitos" de europeus.

Na sua publicação, esta sexta-feira, na rede social Twitter, D. Manuel Linda afirma que “o atentado de ontem, na catedral de Nice, não é luta do Islão contra o Cristianismo”, explicando que é o resultado dos preconceitos daqueles europeus que não só não fomentam o diálogo intercultural e inter-religioso como até estão sempre de dedo em riste a acusar as religiões”.

A posição do bispo do Porto é divulgada um dia depois do ataque que matou três pessoas, na basílica de Nossa Senhora da Assunção, em Nice.

Também a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) manifestou ontem a sua solidariedade às vítimas do atentado na Basílica de Notre-Dame, em Nice, condenando este “ato bárbaro”.

“Lamentamos e condenamos mais este ato bárbaro e violento que elimina vidas humanas e atinge a paz nessa região”, refere uma nota enviada à Agência Ecclesia pelo Secretariado Geral da CEP.

Os bispos católicos dirigiram-se em particular à diocese de Nice e à Conferência Episcopal Francesa, rezando “pelas vítimas e seus familiares”.

O ataque com faca na cidade de Nice provocou três mortes. Duas pessoas, um homem e uma mulher, foram mortas na Basílica de Notre-Dame, onde ocorreu o ataque; uma terceira vítima, gravemente ferida, morreu num estabelecimento comercial perto da igreja, onde se tinha refugiado.

O autor do ataque é um tunisino de 21 anos que chegou a França no dia 9 de outubro, vindo da Itália. Foi detido pela polícia e foi ferido a tiro com gravidade e transportado para o hospital.

As autoridades francesas detiveram, entretanto, um homem suspeito de ter contactado com o autor do ataque.