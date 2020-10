"Bazuca europeia". ​Governo acredita na chegada dos fundos no início de 2021

O Governo acredita ser possível começar a receber o dinheiro dos fundos europeus a partir do início do próximo ano.



Ouvido esta sexta-feira na Comissão de Orçamento e Finanças, o ministro do Planeamento, Nelson Souza, fez as contas: “continuamos a acreditar ser possível ter o QFP (quadro financeiro plurianual) aprovado até finais deste ano e que os fundos europeus possam estar disponibilizados logo no início do próximo ano”.

O ministro foi ouvido no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei que aprova as Grandes Opções para 2021-2023, onde admitiu que a nova vaga de Covid-19 “fragiliza as previsões e espetativas da evolução da economia”, assim como traz uma incerteza crescida e dificuldades no percurso de aprovação do quadro plurianual da União Europeia.

O governante admitiu que há atrasos na resposta a algumas candidaturas. “Existem atrasos e certamente que em mais de cinco mil projetos existirão questões aqui e acolá, reconheço. O que digo é que não é possível que entre dezenas de milhares de candidaturas que o Portugal 2020 tem aprovado estar sempre em dia na resposta às solicitações.”