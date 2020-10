Todos os utentes e funcionários do lar de Carção em Vimioso dados “como curados”

Todos os utentes e funcionários do lar de Carção, no concelho de Vimioso, no distrito de Bragança, foram dados como " curados" da infeção provocada pelo novo coronavírus", disse esta sexta-feira a diretora técnica da instituição, Alexandra Martins.

"Recebemos a notificação das autoridades de saúde de que os utentes e funcionários que estavam positivos para o novo coronavírus foram dados como curados. Havia cinco utentes e três colaboradores que ainda estavam positivos, e que segundo a nova a norma emitida pela Direção geral da Saúde (DGS) foram dados como curados", concretizou à Lusa a responsável.

O primeiro caso de covid-19 foi detetado em 17 de setembro no lar do Centro Social e Paroquial de Casa de Religiosa de Nossa Senhora das Graças, em Carção, após um utente ter sido transferido para o Hospital de Bragança.

Em 19 de setembro, mais 37 pessoas, entre as quais nove funcionários, testaram positivo na análise ao novo coronavírus no lar de Carção.

Cinco dias, depois aquela instituição registava a morte de três utentes infetados pelo novo coronavírus.

"Vivemos, inicialmente, um autêntico pesadelo. Porém, com o decorrer do tempo e com esforço de todos, fomos superando etapas", indicou Alexandra Martins.

A diretora técnica lamenta a morte de três idosos que se encontravam na instituição, o que aconteceu ao longo deste "difícil processo".

Alexandra Martins lembra que os utentes com teste negativo estiveram sempre separados dos infetados, em alas distintas da instituição, cumprindo as normas emitidas DGS) e que o lar foi sendo desinfetado.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 45,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.468 pessoas dos 137.272 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.