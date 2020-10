Morreu Sindika Dokolo, marido de Isabel dos Santos

Sindika Dokolo, 48 anos, empresário, colecionador de arte e marido de Isabel dos Santos, morreu esta quinta-feira no Dubai. Esta notícia já foi confirmada por fonte da família à agência Lusa.

O empresário morreu num acidente de mergulho subaquático, vítima de embolia.

"Foi durante um mergulho que você partiu para a eternidade, uma atividade habitual que te tirou da luta e dos seus entes queridos ", escreveu no Twitter Michée Mulumba, assistente pessoal do chefe de Estado congolês, Félix Tshisekedi.

Dokolo nasceu República Democrática do Congo, em março de 1972, e era casado com Isabel dos Santos, filha do ex-presidente de Angola José Eduardo dos Santos, desde 2002. No início deste ano, após a investigação Luanda Leaks ter vindo a público, o casal mudou-se para o Dubai.

Isabel dos Santos ainda não confirmou o incidente, mas, nas últimas horas, publicou uma fotografia nas redes socias em que aperece ao lado do marido e um dos quatro filhos do casal, com a legenda: "My Love...".

O homem, o colecionador

Filho de pai congolês e mãe dinamarquesa, Dokolo passou a infância entre a Bélgica e França; estudou no Lycée Saint-Louis-de-Gonzague em Paris e licenciou-se em Economia, Comércio e Línguas Estrangeiras na Universidade Pierre e Marie Curie.

Um dos maiores colecionadores de arte africana contemporânea ao nível mundial, o nome de Dokolo foi falado, nos últimos anos, como potencial candidato à presidência da República Democrática da Congo.



Em 2016, Sindika Dokolo comprou a Casa Manoel de Oliveira, no Porto, por 1,6 milhões de euros. "Neste espaço vamos promover redes de reflexão artística e fortalecer laços entre Portugal e Angola, a Europa e África, numa ode à arte enquanto elemento unificador de povos e países", disse então.



Ainda no mesmo ano, a De Grisogono SA, empresa detida pelo empresário Sindika Dokolo, adquiriu o maior diamante encontrado até ao momento em Angola, com 404 quilates. O diamante foi encontrado na mina angolana do Lulo.

Tal como Isabel dos Santos, os negócios de Sindika Dokolo estavam a ser investigados pela justiça angolana no âmbito do caso Luanda Leaks. Em dezembro do ano passado, por determinação do Tribunal Provincial de Luanda, o casal foi alvo de arresto de bens e participações sociais em empresas.