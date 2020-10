Hospital de Penafiel transfere 30 doentes para unidades do Grande Porto

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) transferiu 10 doentes covid-19 para o polo do Porto do Hospital das Forças Armadas (HFA) e 20 para o Fernando Pessoa em Gondomar, confirmaram à Lusa fontes ligadas à saúde.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Hospital das Forças Armadas precisa que os 10 doentes foram “encaminhados para as enfermarias de isolamento, onde lhes está a ser prestado o devido acompanhamento médico” e que este apoio surge “na sequência de um pedido do Hospital de Penafiel [que pertence ao CHTS]”.

Já fonte da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N) indicou à Lusa que “com a transferência esta tarde de mais cinco doentes” o hospital Fernando Pessoal acolhe já “um total de 20” provenientes do CHTS.

Nos últimos dias, a região do Tâmega e Sousa sido alvo de preocupações devido ao aumento de casos de infeção pelo novo coronavírus.

A região inclui Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras, concelhos onde vigora o dever de permanência no domicílio, decretado há cerca de uma semana pelo Conselho de Ministros.

Esta região é servida pelo CHTS que, com unidades em Penafiel e em Amarante, acolhe “cerca de 180” doentes covid-19, “o correspondente a 10% dos internamentos nacionais”, de acordo com dados revelados à Lusa hoje pela secção regional do Norte da Ordem dos Médicos.

Numa reportagem de quinta-feira publicada pelo Expresso leem-se relatos de médicos que apontam para a “rutura do hospital”: Sentimo-nos em Itália mas sem que seja reconhecido isso. É como se as paredes não permitissem que se visse para dentro”, referiu uma das profissionais.

No comunicado de hoje, o HFA acrescenta que o transporte de doentes foi realizado por “ambulâncias da região” e que estes doentes “juntam-se a outros 10, que já se encontravam internados [no polo do Porto], provenientes do Hospital de São João e do Hospital de Santo António”.

“No HFAR-Polo de Lisboa encontram-se internados cinco doentes infetados, provenientes do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures”, acrescenta o Hospital das Forças Armadas.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 2.468 em Portugal.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.