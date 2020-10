Entraram mais 1500 estudantes na terceira fase

Eis que chegaram os resultados da terceira e última leva de colocações do Concurso Nacional de Acesso 2020/21: entraram agora mais 1466 estudantes no Ensino Superior (950 dos quais não tinham ainda qualquer matrícula), enquanto em 2019 haviam sido colocados 1402 estudantes na mesma fase (840 dos quais não tinham ainda qualquer matrícula), segundo dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Os Politécnicos de Beja, Portalegre, Guarda e Bragança, e as Universidades do Algarve e Açores foram as instituições com maior número novos estudantes.

Ao todo, este ano foram colocados 52963 jovens no Ensino Superior por via do Concurso Nacional de Acesso, um número 15% superior ao de 2019 (46058). O número total de estudantes colocados aumentou principalmente nas instituições politécnicas (18% enquanto que as instituições universitárias aumentam 15%) e em instituições do interior.

De acordo com o ministério, estes resultados são o “reflexo das medidas de redistribuição territorial de vagas assumidas durante a presente legislatura”.

A taxa de ocupação de vagas aumentou face ao ano anterior, verificando-se que em 2020 foram ocupadas 94% das vagas iniciais (em 2019 haviam sido ocupadas 91% das vagas).

Já no sentido contrário, o número de vagas não ocupadas sofreu uma queda face ao ano anterior, tendo sobrado 2006 vagas em 2020 (em 2019 haviam sobrado 2607 vagas).