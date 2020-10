Covid-19. Novos máximos de mortes (40), de casos (4.656) e de doentes em cuidados intensivos

Veja também:

Portugal regista esta sexta-feira um novo máximo de casos e de mortes por Covid-19, avança a Direção-Geral da Saúde. Nas últimas 24 horas, morreram 40 pessoas e há mais 4.656 infetados com o novo coronavírus.

Desde a chegada da Covid-19 ao país, há um total de 2.468 mortes e 137.272 casos.



O número de doentes internados em unidades de cuidados intensivos (UCI) também atinge um novo recorde desde o início da pandemia. Há agora 275 pessoas em UCI, mais seis em comparação com o balanço de ontem. As camas de cuidados intensivos estão com 81% de ocupação, nesta altura.

Em abril, durante a primeira vaga da pandemia Portugal chegou a ter 271 doentes em cuidados intensivos, número que foi agora ultrapassado.

Em comparação com 15 de outubro, foram disponibilizadas ontem para doentes Covid mais 617 camas de enfermaria e mais 93 camas em UCI dentro do SNS, disse o secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, em conferência de imprensa.

Ontem, a taxa de ocupação em enfermaria de camas Covid-19 foi de 84% e 81% em cuidados intensivos, sublinhou.