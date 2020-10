Como combater a pandemia? Usar bloggers? Gabinete de crise dos médicos deixa recomendações

Miguel Guimarães aconselha ainda a DGS a fazer conferências de imprensa mais espaçadas, pois a “exposição diária que têm é muito desgastante”. A ideia seria alternarem com uma comunicação dos dados “concisa e clara”.

À Renascença , o bastonário Miguel Guimarães diz ser urgente criar confiança nas autoridades de saúde, defendendo uma aposta numa comunicação “clara, concisa e eficaz, realizada também por quem está mais próximo de setores sociais distintos e de diferentes gerações, para motivar os cidadãos a cumprirem as normas definidas pela DGS” e a criação de um plano para refutar as falsas informações.

Numa nota enviada à redação, a OM defende uma atuação mais robusta nos locais onde não é possível usar máscaras (restaurantes, bares e festas, como casamentos e batizados), e, ainda, a divulgação de mapas de risco regionais para envolver mais as pessoas e dar-lhes motivação para se protegerem.

O gabinete de crise para a Covid-19 da Ordem dos Médicos (OM) diz ser preciso rever e adaptar as medidas para conter a pandemia em Portugal. Para isso, foi elaborada uma lista com 12 medidas, onde se destaca a necessidade de uma comunicação mais clara e eficaz .

A concretização de uma coordenação nacional e regional para a gestão crítica de camas de internamento, cuidados intensivos e transferência de doentes e a insistência no teletrabalho ou, quando não é possível, no desfasamento de horários de trabalho, acompanhado pelo reforço da disponibilidade de transportes públicos, são outras das medidas propostas.

Nesta nota, a OM pede “um papel mais ativo” da estrutura militar no apoio ao combate à pandemia de Covid-19, “que necessita com urgência de planeamento, organização e disciplina”.

Miguel Guimarães espera que algumas destas medidas sejam aprovadas este sábado.

O Primeiro-ministro marcou um Conselho de Ministros extraordinário, no sábado, para definir novas medidas de controlo da pandemia. Mas o secretário de Estado Adjunto e da Saúde já veio defender que as novas restrições para combater a pandemia no país serão a nível territorial e mais circunscritas, num modelo que ainda terá que ser estabilizado.

Entretanto, António Costa também já garantiu que as fronteiras europeias não vão encerrar e que as vacinas adquiridas pela Comissão Europeia serão distribuídas “simultaneamente pelos 27 países em função da população”.



Em Portugal, onde os primeiros casos confirmados se registaram a 2 de março, o último balanço da Direção-Geral da Saúde indicava 2.428 óbitos entre 132.616 infeções confirmadas.

O novo coronavírus responsável pela presente pandemia foi detetado na China em dezembro de 2019 e já provocou mais de um 1,1 milhões de mortes em todo o mundo, infetando mais de 44,5 milhões.

