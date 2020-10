Chegou a Portugal novo grupo de refugiados menores

Chegou ao início da tarde desta sexta-feira a Portugal mais um grupo de refugiados menores oriundos da Grécia. O grupo tem 22 elementos, que serão distribuídos por diferentes pontos.

Trata-se do segundo grupo que chega ao abrigo do protocolo firmado com o Governo grego. De novo, são apenas rapazes, de sete países diferentes: Afeganistão, Egipto, República Democrática do Congo, Gambia, Iraque, Somália e Síria.

Têm idades entre os 16 e os 17 anos.

Cumnpre-se, assim, mais uma etapa de um processo que, até ao final do próximo ano, poderá colocar em Portugal, pelo menos, 500 menores saídos de campos de refugiados da Grécia.

O primeiro grupo chegou no início de Julho, composto por 25 jovens, que estão em Lisboa, ao cuidado da Cruz Vermelha.