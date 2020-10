Naufrágio mata 140 migrantes que tentavam chegar à Europa

Pelo menos 140 migrantes morreram afogados ao largo da costa senegalesa depois de a embarcação em que seguiam se ter incendiado e naufragado. A notícia chega da Organização Internacional para as Migrações (OIM).

O barco transportava 200 pessoas e afundou-se no sábado, poucas horas depois de deixar a cidade de Mbour, situada a cerca de 100 quilómetros de Dakar.

Segundo a IOM, cerca de 70 pessoas foram resgatadas.

Os órgãos de comunicação locais divulgaram um vídeo no qual é possível ver um barco de pesca a dirigir-se em direção aos náufragos para os ajudar, aproximando-se de uma espessa coluna de fumaça em alto mar.

As chegadas às Canárias de migrantes da África Ocidental mais do que quadruplicaram desde o início do ano, para cerca de 11.000, em comparação com o mesmo período de 2019, de acordo com a IOM.