Dezasseis mortos e vários prédios arrasados em sismo que abalou Grécia e Turquia

Um sismo de magnitude 7.0 na escala de Richter foi registado esta sexta-feira, no Mar Egeu. De acordo com a "CNN" e outros orgãos de comunicação, morreram pelo menos 16 pessoas. As operações de resgate ainda estão em curso.

O tremor de terra foi sentido na Grécia e na Turquia, onde foi registado um pequeno tsunami. Dois jovens morreram na ilha grega de Samos, quando foram atingidos pela derrocada de um muro.

Alguns edifícios ruíram na província costeira de Izmir, na Turquia, avançam as autoridades locais citadas pela agência Reuters.



Até ao momento, não há notícia de feridos ou vítimas mortais, mas fontes oficiais adiantam que há pessoas debaixo de escombros.

O ministro do Interior da Turquia, Suleyman Soylu, disse nas redes sociais que, pelo menos, seis edifícios ruíram em Izmir.