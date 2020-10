Detido um homem suspeito de ter contactado com o atacante de Nice

As autoridades francesas detiveram um homem suspeito de ter contactado com o autor do ataque que, na quinta-feira, matou três pessoas numa igreja católica de Nice, em França, segundo fonte judicial.

De acordo com a fonte, o homem, com 47 anos, é suspeito de ter mantido contacto com o agressor e foi levado sob custódia policial na noite de quinta-feira.

O autor do ataque é um tunisiano de 21 anos que chegou a França no dia 9 de outubro, vindo da Itália. O detido é suspeito de ter estado em contacto com ele na véspera dos acontecimentos, segundo a fonte judicial, confirmando uma informação divulgada pelo jornal “Nice-Matin”.

Três pessoas morreram, uma delas degolada, no interior da basílica de Nossa Senhora de Nice, num ataque perpetrado por um homem armado com uma arma branca.