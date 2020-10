"Hat-trick" e vermelha para Roglic na Volta a Espanha

Primoz Roglic venceu a 10.ª etapa da Volta a Espanha, entre Castro Urdiales e Suances, na Cantábria, a terceira do esloveno nesta edição da prova e tirou a camisola vermelha a Richard Carapaz, da INEOS.

O dia terminou com uma subida curta mas íngreme, sem contar para a classificação da montanha, muito bem aproveitada por Roglic, que se destacou do pelotão para vencer categoricamente.

O líder da Jumbo-Visma bonificou 10 segundos e beneficiou de um corte de três segundos para o grupo onde estava Carapaz para ascender à liderança da classificação, com o mesmo tempo do equatoriano.

Felix Grosschartner, da Bora, foi segundo na etapa, e o italiano Andrea Bagioli, da Deceuninck, cortou a meta no terceiro posto.

Entre os portugueses destaque para Ivo Oliveira, da Emirates, que nos quilómetros finais tentou fugir do pelotão com Cavagna, mas a tentativa do duo foi rapidamente anulada. O melhor na etapa foi Rui Costa. Chegou no 44.º lugar, a 32 segundos de Roglic.

Na geral, Rui Costa está no 37.º posto, a mais de 43 minutos do novo líder. O segundo melhor português é Nelson Oliveira, da Movistar, no 51.º lugar.

Este sábado corre-se a 11.ª etapa, entre Villaviciosa e o Alto de La Farrapona. Um dia duro, com muito montanha, e com Primoz Roglic com primeiro teste à vermelha agora conquistada.