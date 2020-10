Treinador do Moreirense infetado com a Covid-19

O treinador Ricardo Soares teve um teste positivo para o novo coronavírus e vai estar ausente no jogo do Moreirense com o Rio Ave, da sexta jornada da I Liga, confirmou à Lusa fonte dos minhotos.

Além do técnico principal, substituído pelo adjunto Leandro Mendes na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de sábado, o guarda-redes Miguel Oliveira também se juntou ao lote de infetados pelo novo coronavírus, responsável pela covid-19, que já englobava o defesa Matheus Silva.

Já o guarda-redes Kewin, os defesas Abdu Conté, Anthony D'Alberto e Pedro Amador, o médio Sori Mané e os avançados André Luís e Derik Lacerda prosseguem a recuperação das respetivas lesões e vão continuar afastados das opções do Moreirense para a visita a Vila do Conde.

Os vimaranenses já tinham notificado casos de infeção durante a retoma da última edição da I Liga, designadamente, pelo defesa Abdu Conté, e na pré-época, quando detetaram outro atleta com teste positivo, cuja identidade não foi conhecida.

Há uma semana, o médio Ibrahima Camará fez um teste negativo para a covid-19 e reintegrou os treinos do Moreirense, depois de ter ficado infetado durante o estágio da seleção da Guiné-Conacri, que esteve concentrada no Algarve no início de outubro.

O Moreirense, quinto colocado, com oito pontos, visita o Rio Ave, oitavo, com seis, no sábado, às 18:00, no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde, em duelo da sexta jornada da I Liga, com arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 2.428 em Portugal.