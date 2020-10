Pepa. "Aquilo que aconteceu hoje foi vergonhoso"

O treinador do Paços de Ferreira deixa duras críticas à equipa de arbitragem de Nuno Almeida na partida contra o FC Porto.

“Não consigo perceber o golo anulado e o penálti assinalado”, disse Pepa.

O técnico pacense acabou expulso e aí reconheceu que exagerou no que disse ao árbitro e pediu desculpa.

“O que aconteceu na primeira parte foi vergonhoso. Somos humanos. O que aconteceu dentro de campo é vergonhoso. Depois da expulsão não devia ter dito o que disse, peço desculpa por isso. Mas não peço desculpa nunca por sentir as coisas. Aqueles rapazes não mereciam o que estava a acontecer na primeira parte. A maior bofetada que se pode dar é com humildade, com crer e com cabeça no sítio”, referiu.

O Paços Ferreira venceu o FC Porto por 3-2 e Pepa fez grandes elogios aos seus jogadores.