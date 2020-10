Equipa sub-23 do Portimonense com surto de Covid-19

A equipa sub-23 do Portimonense tem 15 jogadores infetados com a Covid-19, confirmou a delegada regional de Saúde do Algarve, Ana Cristina Guerreiro.

Foram detetados dois casos positivos no plantel antes da viagem até à Madeira, para defrontar o Marítimo.

No regresso, mais 13 jogadores testaram positivo ao novo coronavírus. Toda a equipa está em isolamento por ordem da autoridade de saúde.

A delegada regional de Saúde do Algarve, Ana Cristina Guerreiro, explica que as autoridades de saúde terão de contactar a companhia aérea para contactar todos os tripulantes do voo.