Clubes do Campeonato de Portugal repudiam suspensão da prova neste fim de semana

"Tal como referido ontem pelo nosso Presidente da República, Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, as medidas do Governo devem ser levadas apenas como recomendações e não como obrigações. Tendo mesmo a figura máxima do nosso país levantado sérias questões sobre a constitucionalidade das medidas apresentadas", pode ler-se.

"Fomos informados a altas horas da madrugada, através do Comunicado Oficial da FPF n.º 178, que as competições não profissionais não iriam competir por indicação expressa do Governo e da Direção-Geral da Saúde (DGS)", pode ler-se no início da nota. Os clubes reconhecem e agradecem o esforço da Federação e Associações Distritais pelo esforço para que os jogos se realizassem.

Na nota, os clubes sentem-se "aterrorizados" com as medidas tomadas, depois da presença de público no Grande Prémio de Fórmula 1 no Algarve, e na prova de surf, na Nazaré.

"Depois de nos termos deparado nos últimos dias com cerca de 30 mil pessoas no Grande Prémio de Fórmula 1 no Algarve e ainda ontem milhares de pessoas a assistirem ao surfar das ondas do Canhão da Nazaré, juntando a isto a inconstitucionalidade das medidas governamentais, ficamos aterrorizados com as decisões levadas a cabo contra o futebol em Portugal, indústria que tem dado o exemplo quer ao nível das medidas praticadas pela situação pandémica vivida, quer pelas precauções e testes que têm feito aos seus profissionais", pode ler-se.

Os clubes queixam-se de descriminação por parte do governo e prometem não se silenciarem nas críticas contra a suspensão da prova.

"É uma autêntica discriminação sem paralelo na história do desporto nacional e uma falta de respeito para com os atletas, dirigentes, sociedades desportivas e centenas de patrocinadores que num ano delicado reuniram esforços para fomentar o desporto. Temos assistido a um tomar de medidas completamente avulsas e que colocam em causa o futuro do desporto em Portugal", termina.