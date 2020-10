Braga pode sonhar com nova presença na final da Liga Europa, diz António Duarte

O antigo vice-presidente do Sporting de Braga, António Duarte, acredita que a equipa minhota pode ambicionar chegar novamente à final da Liga Europa.

Depois da vitória por 2-1 contra o Zorya, na quinta-feira, que permitiu a equipa bracarense isolar-se com o Leicester no topo do grupo da Liga Europa, Bola Branca ouviu o antigo dirigente do Braga, que projeta o sucesso da temporada 2010/2011, quando a equipa treinada por Domingos Paciência chegou à final, contra o FC Porto.

"Temos a convicção e ambição disso, mas não é por obrigação. Se já lá estivemos uma vez, porque não mais uma vez? O céu é o limite, é com este ADN que se começa a perceber a alegria de Carvalhal que, para além de um grande profissional é um adepto do clube. Porque não? Vamos jogo a jogo, com ambição de estar presente na final", explica.

António Duarte analisa um grande jogo na Ucrânia, jogo em que o Braga conseguiu a sua primeira vitória de sempre contra equipas ucranianas.