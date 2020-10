Virgil Van Dijk, defesa do Liverpool, foi operado "com sucesso" à rutura de ligamentos no joelho, contraída no jogo contra o Everton, depois de uma entrada violenta do guarda-redes Jordan Pickford.

O clube esclareceu, em comunicado, que "a operação decorreu com sucesso em Londres". O internacional holandês vai agora arrancar o período de recuperação. O campeão inglês não define período de recuperação de Van Dijk, que se perspetiva que sejam vários meses.