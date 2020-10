Pizzi e Dalot na equipa da semana da Liga Europa

Pizzi, do Benfica, e Diogo Dalot, do AC Milan, são os dois portugueses que figuram no onze da semana da Liga Europa.

O capitão das águias apontou dois golos na vitória do Benfica, no Estádio da Luz, contra o Standard Liège.

Já Diogo Dalot, que alinhou a defesa esquerdo apesar de surgir à direita na equipa da semana, assistiu um golo de Rafael Leão de trivela e apontou o seu primeiro como pelo AC Milan frente ao Sparta de Praga.

Confira o onze da semana da Liga Europa:

Guarda-redes: Busatrto (CSKA Sofia)

Defesas: Diogo Dalot (AC Milan), Gelin (Antuérpia), Gregersen (Molde), Barisic (Rangers)

Médios: Pizzi (Benfica), Liendl (Wolfsberger), Willock (Arsenal)

Avançados: Ben Nabouhane (Estrela Vermelha), Elyounoussi (Celtic) e Manu (Ludogorets)